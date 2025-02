IAEA-Direktor Grossi: Mehr Angriffe auf AKW Saporischschja

Krieg in der Ukraine

Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi ist in Moskau. Bei den Gesprächen mahnt er insbesondere Probleme bei der Sicherheit eines Kernkraftwerks in der Ukraine an.