"Sehr, sehr viele Journalisten" anwesend

Ronzheimer berichtet, dass bei der Veranstaltung "sehr, sehr viele Journalisten" anwesend waren, die sich an das Vertraulichkeitsprinzip gehalten hätten. Denn im Vorfeld der Feier habe es eine Absprache gegeben, wonach über die Geschehnisse und Gespräche an diesem Abend nicht berichtet werden sollte.

"Nicht als rassistischen Eklat wahrgenommen"

In diesem Kontext sei dann der Begriff "Hofnarr" und später auch "Feigenblatt" gefallen. Ronzheimer bemerkt hierzu: "Ich habe es persönlich in dem Moment nicht als einen rassistischen Eklat wahrgenommen." Dies bedeute allerdings nicht, dass Joe Chialo es nicht als rassistisch empfunden habe, betont er. Der Begriff "der Schwarze", der in der Berichterstattung an verschiedenen Stellen Olaf Scholz zugeschrieben wurde, sei jedoch definitiv nie gefallen, stellte Ronzheimer klar.