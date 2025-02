Vatikan: Papst sagt auch Angelus-Gebet ab

Aktualisiert am 15.02.2025 - 18:22 Uhr

Franziskus liegt seit Freitag in Rom in Krankenhaus - nach offiziellen Angaben wegen einer hartnäckigen Bronchitis. Auch auf den üblichen Auftritt vor Gläubigen auf dem Petersplatz muss er verzichten.

Papst Franziskus verzichtet nach seiner Einlieferung in ein Krankenhaus wegen einer Erkrankung der Atemwege auch auf das traditionelle Angelus-Gebet an diesem Sonntag. Die behandelnden Ärzte hätten dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche "absolute Ruhe" verordnet, teilte der Vatikan am Abend mit. Deshalb werde Franziskus auch das Gebet nicht sprechen.