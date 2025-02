Aktualisiert am 20.02.2025 - 23:45 Uhr

Sicherheit, Bildung, Klimaschutz: In der Schlussrunde haben acht Spitzenkandidaten und Parteivertreter über Themen diskutiert, die in den TV-Debatten bislang zu kurz kamen.

In der letzten großen Wahldebatte vor der Bundestagswahl haben sich Spitzenpolitiker der großen Parteien teils scharf gestritten. Besonders kontrovers verlief die Diskussion um den Klimaschutz, die Wehrpflicht und Deutschlands Rolle in der Außenpolitik.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnten vor steigenden Energiepreisen und forderten mehr Technologieoffenheit. "Das Heizungsgesetz war ein Fiasko", schimpfte Linnemann und betonte: "Es wird nicht funktionieren, wenn die Politik sagt: ab jetzt nur noch Elektromobilität." Sahra Wagenknecht (BSW) hielt dagegen, die deutsche Industrie werde durch überzogene Klimavorgaben vertrieben. Den Klimazielen nähere sich Deutschland nur dadurch an, dass Kernindustrien abwanderten, kritisierte sie. Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock plädierte für massive Investitionen, um den Wandel sozial abzufedern: "Das Klima nicht zu schützen, kostet uns viel mehr Geld", pflichtete Linken-Chef van Aken bei.

Baerbock: "Dann würden Sie beten, dass Europa Ihnen beistehen würde"

In der Außenpolitik verteidigte Baerbock die europäische Unterstützung der Ukraine und kritisierte Weidel scharf für ihre Nähe zur Trump-Administration. "Wenn Sie einmal mit den Kindern in der Ukraine gesprochen hätten, dann würden Sie beten, dass Europa Ihnen beistehen würde", warf sie Weidel vor. Diese wiederum warnte vor einer Eskalation des Konflikts und stellte sich gegen Waffenlieferungen: "Wir müssen in dieser Frage unbedingt auf die Bremse treten." Wagenknecht kritisierte höhere Militärausgaben und warnte: "Natürlich gefährdet uns das."