Papst verbringt in Klinik ruhige zweite Nacht

Papst Franziskus hat nach Angaben aus seinem Umfeld auch die zweite Nacht im Krankenhaus ohne Komplikationen überstanden. Der 88-Jährige habe sich am Abend noch die Fernsehnachrichten angesehen und dann eine ruhige Nacht verbracht, hieß es. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Freitag in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Nach Angaben des Vatikans leidet Franziskus an einer Erkrankung der Atemwege.