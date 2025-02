Donald Trump und Wladimir Putin wollen über die Ukraine und ihr Schicksal bestimmen, zugleich erodiert das transatlantische Bündnis gewaltig. Haben Sie einen Ratschlag?

Beiden ist die EU ein Dorn im Auge, ganz im Gegenteil zu uns Deutschen, die ein sehr großes Interesse an ihrer Existenz haben und haben sollten. Da kann die AfD noch so viel kritisieren, die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene durch die EU ist ein riesiger Fortschritt gegenüber den letzten Jahrhunderten in Europa, diesem traditionell so kriegerischen Kontinent. Die Bundesrepublik sollte alles vermeiden, was die Schwächung dieser EU weiter vorantreibt. Im Gegenteil, sie sollte versuchen, die politische Einigungsfähigkeit der Länder in der EU voranzutreiben. In der jetzigen Lage müssen vor allem die Mittel in die Hand genommen werden, um die militärischen Fähigkeiten zu stärken. Rasche Nachrüstung ist das dringende Gebot der Stunde. Das wird sich nicht ohne Kreditaufnahme in großem Stil machen lassen – die Schuldenbremse wird mindestens stark modifiziert werden müssen.

Wird sich die notwendige Mehrheit dafür finden lassen?

Die Verteidigung der EU gegenüber den Angriffen der beiden Großmächte geht Hand in Hand mit der Verteidigung unserer Idee von Demokratie und Freiheit. Putin verachtet das, zugleich haben wir es mit der neuen Willkür in Form des Autoritarismus von Trump zu tun. Bisher bleibt der inneramerikanische Widerstand dagegen schwach, das System der "checks and balances" greift zur Zeit nicht. Als Historiker arbeite ich viel über die Geschichte des Kapitalismus: Die Rolle von Musk und die Anbiederung der anderen großen Techunternehmer an Trump in den USA ist ein Beispiel für den großen Opportunismus, der dem Kapitalismus eigen ist.

Worauf wollen Sie hinaus?