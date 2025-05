Grönland will Rohstoffe in die EU verkaufen – und nicht die USA

Während eines Besuchs in Brüssel hat die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt den Wunsch geäußert, in Zukunft enger mit Europa zusammenzuarbeiten. Damit reagierte sie auf die aggressive Haltung der USA , die unter Präsident Donald Trump immer wieder Anspruch auf die größte Insel der Welt erheben.

EU hat Büro in Grönlands Hauptstadt

Die EU bekundet schon lange Interesse an den Ressourcen Grönlands. Erste Verträge im Wert von 94 Millionen Euro gibt es bereits. Vor über einem Jahr eröffnete die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Büro in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands. So soll die europäische Präsenz in der Region gestärkt werden.