Musk schwenkt Kettensäge - Symbol für Bürokratieabbau

Kostensenkungen in US-Behörden

Aktualisiert am 21.02.2025 - 10:35 Uhr

Aktualisiert am 21.02.2025 - 10:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Argentiniens Präsident Javier Milei übergab Elon Musk auf einer Konferenz in Washington eine Kettensäge. (Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa/dpa-bilder)

Milei war im argentinischen Wahlkampf mit laufender Kettensäge aufgetreten, die sinnbildlich den aus seiner Sicht überbordenden Staat radikal zurechtstutzen sollte. In den USA hat Präsident Donald Trump Musk mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt. Dafür wurde ein Gremium mit dem Namen Doge (Department of Government Efficiency) gebildet, das an das Weiße Haus angeschlossen ist.