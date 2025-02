Hamas übergibt drei weitere Geiseln dem Roten Kreuz

Waffenruhe in Nahost

Aktualisiert am 22.02.2025 - 11:50 Uhr

Aktualisiert am 22.02.2025 - 11:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. In einer Live-Übertragung im Fernsehen war zu sehen, wie die Terrororganisation Vertretern vom Roten Kreuz im Flüchtlingsviertel Nuseirat drei Männer übergab. Eine weitere Langzeitgeisel soll in Kürze freikommen. Die Übergabe erfolgte im Rahmen eines Abkommens mit Israel, in dem auch die Waffenruhe vereinbart wurde.