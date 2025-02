Eine klare Mehrheit von mehr als drei Viertel der BĂŒrgerinnen und BĂŒrger in Deutschland ist laut einer aktuellen Studie entweder fĂŒr eine generelle Lockerung der Schuldenbremse oder fĂŒr Ausnahmen fĂŒr bestimmte Bereiche. GrundsĂ€tzlich befĂŒrworteten 41 Prozent eine Lockerung, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Weitere 36 Prozent wollen die Schuldengrenze demnach fĂŒr einzelne Ausgabenbereiche öffnen.

Viele befĂŒrworten Ausnahmen

AfD-AnhĂ€nger fĂŒr die Schuldenbremse

"Aus ökonomischer Sicht kommt es darauf an, wofĂŒr Kredite aufgenommen werden", schrieb das Institut. "Investitionen in Infrastruktur und Transformation rechtfertigen ordnungspolitisch eine Kreditfinanzierung, da sie zumeist kĂŒnftigen Generationen nutzen", heißt es in der Zusammenfassung der Analyse. Dies gelte auch fĂŒr Investitionen in Bildungseinrichtungen und die Forschungslandschaft.