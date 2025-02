Die Türkei ist offenbar bereit zur Entsendung von Truppen für eine mögliche Friedensmission in der Ukraine . Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf türkische Quellen. Demnach habe Präsident Erdoğan diese Möglichkeit in separaten Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Russlands Außenminister Lawrow angesprochen.

US-Präsident Trump arbeite derweil an einem Waffenstillstandsplan mit Kremlchef Putin und habe signalisiert, dass er eine führende Rolle europäischer Nationen in einer Friedensmission unterstützen würde. Eine direkte Beteiligung der USA habe er aber ausgeschlossen, heißt es in dem Bericht. Dies bringe die Türkei in eine kritische Position, um möglicherweise die Last europäischer Verbündeter wie Großbritannien und Frankreich zu verringern, die Pläne für eine europäisch geführte Mission in der Ukraine ausarbeiten.