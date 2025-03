Ayatollah Ali Chamenei am Beginn des Ramadan. Er wies ein Verhandlungsangebot der USA zurück. (Quelle: IMAGO/Iranian Supreme Leader'S Office/imago)

Das geistliche Oberhaupt im Iran , Ayatollah Ali Chamenei, nennt die aktuelle US-Regierung eine "Tyrannen-Regierung". "Einige Tyrannen-Regierungen - ich kenne wirklich keinen passenderen Begriff für einige ausländische Persönlichkeiten und Führer als das Wort Tyrannei - bestehen auf Verhandlungen", sagte Chamenei. "Ihre Verhandlungen zielen nicht auf die Lösung von Problemen ab, sondern auf Vorherrschaft." Er nannte die USA zwar nicht beim Wort, meldete sich aber kurz nach einem angeblichen Brief von Donald Trump an ihn zu Wort.

Der US-Präsident hatte am Freitag gesagt, er habe dem iranischen Oberhaupt geschrieben. Der Iran hat nach den Worten von Außenminister Abbas Araghtschi aber keinen Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten. "Wir haben davon gehört, aber wir haben nichts bekommen", sagte der Außenminister am Samstag im iranischen Staatsfernsehen.