Trump inszeniert sich als Friedensbringer im Nahen Osten. Doch hinter der optimistischen Fassade lauern alte Fehler, neue Gefahren und ein Präsident, der womöglich viel lieber triumphiert als nachhaltig verhandelt.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Noch ist es viel zu früh, von einem Erfolg des US-Präsidenten zu sprechen. Donald Trump kündigt bereits einen Waffenstillstand an – und sogar Frieden zwischen Israel, den USA und dem Iran. Wie die Regierung in Teheran darüber denkt, ließ sich aus ihrem Schweigen nicht ablesen. Von einer Vereinbarung wollte der Außenminister des Iran nicht sprechen.

Was sich in den vergangenen zwei Wochen abspielte, war geopolitisch betrachtet ein wahrer Sturm. Alles ging atemberaubend schnell, schien unberechenbar und hatte zugleich eine enorme Tragweite. In nur zwölf Tagen eskalierte ein jahrelang schwelender und immer wieder aufflammender Konflikt zwischen der Islamischen Republik Iran und der Allianz aus Israel und den USA.

Die offene militärische Konfrontation drohte jederzeit, in einem Flächenbrand im Nahen Osten zu enden. Dieser hätte das Machtgefüge der ganzen Welt in Mitleidenschaft ziehen können. Während Experten darüber brüteten, ob ein neuer amerikanischer Krieg in der Region noch verhindert werden kann, preschte Trump plötzlich vor und verkündete im Alleingang Frieden und Harmonie.

Trump steht an einem Wendepunkt

Das ist keine klassische Diplomatie, es wirkt vollkommen verrückt. Aber vielleicht ist es genau das, was in diesem Moment wirkt. Und die Welt kann dankbar sein, dass offenbar weder der Iran, noch Israel oder die USA weiter eskalieren wollen, beziehungsweise weiter eskalieren können.

Das entlastet Trump und sein Vorgehen keineswegs. Berechtigterweise werden Fragen dazu gestellt, ob er mit seinem Militärschlag gegen den Iran völkerrechtswidrig gehandelt oder gegen die US-Verfassung verstoßen hat.

Klar ist: Der amerikanische Präsident steht nun an einem Wendepunkt. Er hat die seltene Gelegenheit, einen mutmaßlichen militärischen Erfolg in strategische Stabilität zu überführen. Diese Chance muss er jetzt ergreifen. Ob ihm das gelingt, ist zur Stunde offen und wird sich ohnehin erst langfristig zeigen.

Iran wirkt extrem geschwächt

Der Augenblick dafür scheint günstig. Denn das iranische Regime wirkt so schwach wie lange nicht. Teherans Entscheidung, nur mit einem symbolischen, aber militärisch wirkungslosen Raketenangriff auf US-Streitkräfte in Katar und im Irak zu antworten, war entlarvend. Die Mullahs warnten ihren anvisierten Gegner sogar vor; die amerikanischen Raketenabwehrsysteme neutralisierten den Angriff ohne Probleme.

Das tat das iranische Regime keineswegs aus Freundlichkeit gegenüber dem verhassten Feind. Es war vielmehr eine versteckte Kapitulation, bei der der iranische Führer Ali Chamenei vielleicht ein letztes Mal versuchte, das Gesicht zu wahren und an der Macht zu bleiben. Er muss wissen, dass ein direkter Krieg mit den USA einem Selbstmord gleichkäme.

Davon profitiert zwar auch Trump, denn eine solche, womöglich langwierige Auseinandersetzung könnte ihm im kriegsmüden Amerika politisch gefährlich werden. Doch in diesem Fall saß er wohl am längeren Hebel und hat die Signale der Schwäche richtig gedeutet. Ob das von strategischer Klarheit zeugt, muss sich, wie gesagt, langfristig zeigen. Politischen Instinkt aber hat Trump zumindest bewiesen.

Jetzt bloß keine Überheblichkeit