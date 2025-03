Bauarbeiter entfernen Schriftzug Black Lives Matter in DC

Aktualisiert am 10.03.2025 - 18:12 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2025 - 18:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Washingtons Bürgermeisterin Bowser beugt sich politischem Druck. Sie lässt ein bekanntes Straßengemälde in der Nähe des Weißen Hauses entfernen.

Knapp fünf Jahre erinnerte ein riesiger Schriftzug in der Nähe des Weißen Hauses an den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz - nun haben die Abrissarbeiten begonnen. Unter den Augen von Kameracrews und Fotografen fingen Bauarbeiter und Bagger an, den Schriftzug "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen) zu entfernen.