Landesweite Anti-Trump-Proteste starten – Minnesotas fällt aus

Am Samstag haben in allen fünfzig Bundesstaaten der USA "No Kings"-Proteste begonnen. Diese richten sich gegen Präsident Donald Trump und seine Politik, die Demonstranten als zu autoritär verurteilten. Die "No Kings"-Veranstaltungen wurden unter anderem ausgelöst durch die harte Einwanderungspolitik und die Mobilisierung des Militärs im Inland. In Minnesota wurden alle Demonstrationen abgesagt, weil der mutmaßliche Attentäter bislang auf freiem Fuß ist. Lesen Sie hier mehr über die Proteste.

Mordanschlag auf Demokraten – US-Präsident Trump äußert sich

Demokratische US-Abgeordnete erschossen – Senator verletzt

Die US-amerikanische Abgeordnete Melissa Hortman aus Minnesota und ihr Ehemann sind bei einem gezielten Angriff erschossen worden. Der Angriff erfolgte in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der Stadt Brooklyn Park. Bei einem weiteren Angriff im wenige Kilometer entfernten Champlin wurde zudem der demokratische Senautor John Hoffman und seine Ehefrau angeschossen und schwer verletzt. Es handele sich offenbar um eine politisch motivierte Tat, sagte der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz . Mehr dazu lesen Sie hier.

Kann sich Kalifornien von den USA abspalten

Marcus Ruiz Evans hat einen Traum: Er möchte, dass Kalifornien ein unabhängiger Staat wird und nicht mehr zu den USA gehört. Deshalb führt der Mann die Initiative "Calexit" an, mit der er seinen Heimatbundesstaat aus den USA herausführen will. Mehr dazu lesen Sie hier .

Afghane bekennt sich wegen geplanten Anschlags schuldig

In den USA hat sich am Freitag ein 27-jähriger Afghane des geplanten Anschlags im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am Tag der US-Präsidentschaftswahl schuldig bekannt. Vor einem Bundesgericht in Oklahoma City war ihm die Verschwörung zur materiellen Unterstützung des IS und die versuchte Beschaffung von Schusswaffen und Munition zur Ausführung eines Anschlags vorgeworfen worden. Bei einer Verurteilung drohen ihm allein für den Straftatbestand der Verschwörung bis zu 20 Jahre Haft.