Parlamentswahl auf Grönland begonnen

Trump-Aussagen befeuern Unabhängigkeitsdebatte

Trump buhlt seit Monaten um Grönland. Zuletzt hatte er sich in die heiße Phase des Wahlkampfes eingemischt, indem er den Grönländern über seine Plattform Truth Social neue Arbeitsplätze und Reichtum versprach. Egede warf Trump Respektlosigkeit vor. "Wir verdienen es, mit Respekt behandelt zu werden. Und ich glaube nicht, dass der amerikanische Präsident dies seit seinem Amtsantritt getan hat", sagte er in einem am Montag veröffentlichten Interview des dänischen Rundfunksenders DR.

Wahlkampf unter dem Eindruck von Trump

Grönland mit seinem riesigen Eisschild ist von der Fläche her sechs Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur eine Einwohnerzahl, die einer mittelgroßen deutschen Stadt wie Baden-Baden oder Frankfurt an der Oder entspricht. Die Insel hat eine große Bedeutung für das Weltklima, die militärische Kontrolle der Arktis und ist zudem reich an Rohstoffen wie seltenen Erden. Zudem verlaufen in der Region wichtige Schifffahrtsrouten.