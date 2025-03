Gibt es nach Dschidda einen Frieden für die Ukraine?

Aktualisiert am 12.03.2025 - 13:58 Uhr

Bei Gesprächen in Saudi-Arabien hat die Ukraine einer befristeten Waffenruhe mit Russland zugestimmt und erhielt im Gegenzug eine Wiederaufnahme der US-amerikanischen Militärhilfe. (Archivbild) (Quelle: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/dpa-bilder)

In Saudi-Arabien rangen die USA der Ukraine die Bereitschaft zu einer befristeten Waffenruhe mit Russland ab. Nun muss Moskau dem noch zustimmen. Ist das der erste Schritt zu einem Frieden?

Nach Marathonverhandlungen in Saudi-Arabien haben Kiew und Washington im Ukrainekrieg vorgelegt. Die Ukraine hat ihre grundsätzliche Zustimmung zu einer von den USA forcierten Waffenruhe gegeben. Das Ergebnis wurde international mit Erleichterung aufgenommen, nachdem sich die Beziehungen zwischen der Ukraine und ihrem wichtigsten Verbündeten nach einem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus zuvor massiv verschlechtert hatten.

Beide Seiten sprachen nach Verhandlungsende von einem Kompromiss und gar einem Durchbruch. Eine anschließend veröffentlichte gemeinsame Erklärung gab erste Einblicke in die getroffenen Vereinbarungen. Washington und Kiew waren sich vor allem in einem einig: Jetzt ist Moskau am Zug.