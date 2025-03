Die Spannungen zwischen Taiwan und China nehmen zu. Am Donnerstag hat der taiwanesische Präsident Lai Ching-te Peking eine "feindliche ausländische Macht" genannt und einen Plan angekündigt, wie der Inselstaat den Drohungen aus China begegnen will. Zu diesen zählt der Präsident chinesische Spionageaktionen, Infiltrationen und Abwerbeversuche von taiwanesischen Führungskräften sowie eine Bedrohung der Unabhängigkeit des Landes. Die Aussagen kommen nicht von ungefähr.

China sieht Taiwan als Teil seines Staates und fordert eine Integration. Taiwan hingegen sieht sich als unabhängige Republik und befürchtet, dass China seine Interessen militärisch durchsetzen will. Die Machthaber in Peking führen immer wieder Patrouillenflüge nahe der Insel durch und lassen Kriegsschiffe dicht an Taiwan vorbeifahren.

Jetzt sind Videos von neuen chinesischen Landungsbooten aufgetaucht. Diese haben vorne sehr lange Ausleger und sind dazu geeignet, Truppen und Material von Schiffen schnell an Land zu bringen. Sie wären für eine Landung an der Küste Taiwans bestens ausgestattet. Wie unter anderem die Marine-Fachseite "Naval News" berichtet, soll China fünf solcher großen Landungsboote bauen, die besonders für Angriffe auf Küstenregionen ausgelegt sind. Sie wurden in einer Schiffswerft in Guangzhou entdeckt.