Dänemark hat erneute Äußerungen von US-Präsident Donald Trump , Grönland in den Besitz der Vereinigten Staaten bringen zu wollen, scharf kritisiert. "Ich muss mich klar gegen das aussprechen, was ich als Eskalation von amerikanischer Seite sehe", sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Donnerstag vor Reportern in Kopenhagen .

J.D. Vance besucht Grönland

Trump hatte am Mittwoch sein Ansinnen bekräftigt, Grönland zu übernehmen. Die USA benötigten die strategisch günstig gelegene Insel für die nationale und internationale Sicherheit. "Ich denke, wir werden so weit gehen, wie wir gehen müssen. Wir brauchen Grönland und die Welt braucht Grönland, einschließlich Dänemark", hatte Trump hinzugefügt.

Poulsen sagte am Donnerstag, es sei Sache des grönländischen Volkes, über seine Zukunft zu entscheiden. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen lobte die Bewohner der Insel. "Der Druck ist groß, aber gerade in Zeiten wie diesen zeigt ihr, was in euch steckt", schrieb sie auf Facebook. "Ihr habt euch nicht einschüchtern lassen. Ihr habt zu dem gestanden, was ihr seid – und ihr habt gezeigt, wofür ihr steht. Dafür habe ich meinen tiefsten Respekt."