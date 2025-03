Ukraine-Krieg verändert Allianzen im All

Russland und die USA bemühen sich in diesen Tagen, ihr Verhältnis zu entspannen. So hatte US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben mehrfach mit dem russischen Staatschef telefoniert. Trump wiederum ging in den Gesprächen über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine auf Distanz zu Kiew.