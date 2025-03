Britisches Ehepaar weiter in Haft Trump-Anhängerin: Taliban lassen US-Bürgerin frei

Faye Hall sitzt mit Offiziellen aus Katar auf einem Sofa: Die US-Amerikanerin ist von den Taliban freigelassen worden. (Quelle: Qatari Diplomat)

In Afghanistan ist eine US-Bürgerin von den Taliban in die Obhut Katars überführt worden. Sie war im Februar festgenommen worden.

Eine im Februar festgenommene US-Bürgerin ist von den Taliban in Afghanistan freigelassen worden. Faye Hall befinde sich "in der Obhut unserer Freunde, der Katarer, in Kabul und wird bald auf dem Weg nach Hause sein", erklärte der frühere US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, am Samstag im Onlinedienst X. Ein von ihm veröffentlichtes Foto zeigt Hall lächelnd neben Vertretern Katars.

US-Präsident Donald Trump veröffentlichte auf Truth Social eine Videobotschaft von Hall, in der sie ihm für seinen Einsatz dankt. "Ich habe Sie zwei Mal gewählt, ich bin so glücklich, dass Sie im Amt sind", sagte die Trump-Anhängerin. "Danke, dass sie mich nach Hause bringen". Außerdem fordert sie Unterstützung für afghanische Frauen, die in den Gefängnissen der Taliban festgehalten werden.

Britisches Ehepaar weiter in Haft

Hall war am 1. Februar gemeinsam mit einem britischen Ehepaar und einem afghanischen Übersetzer in der Region Bamiyan westlich von Kabul festgenommen worden. Das Ehepaar Peter und Barbie Reynolds befindet sich weiterhin in Haft. Die Taliban haben keine Gründe für die Festnahmen genannt.

Mitte März hatte Khalilzad als Teil einer US-Delegation in Kabul mit Taliban-Außenminister Amir Chan Muttaki über die Freilassung von US-Bürgern gesprochen. Kurz nach diesem Treffen ließen die Taliban den seit mehr als zwei Jahren festgehaltenen US-Bürger George Glezmann frei.

Mehrere in Afghanistan inhaftierte US-Bürger wurden bereits in diesem Jahr freigelassen. Im Januar kamen zwei US-Bürger im Austausch gegen einen in den USA wegen Drogenvergehen inhaftierten Afghanen frei. Mindestens ein US-Bürger wird weiterhin in Afghanistan festgehalten.