Marine Le Pen liegt in Umfragen zur Präsidentschaftswahl in Frankreich vorn. Doch ein Urteil könnte die Pläne der Rechtspopulistin zunichtemachen.

Auch Le Pens Vertreter ist angeklagt

Le Pen erschien am Montag mit angespannter Miene persönlich im Gericht. "Ich denke nicht, dass die Richter so weit gehen", hatte sie in einem am Vortag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "JDD" erklärt. Sie sei nicht nervös, aber es gebe durchaus Grund dafür: "Mit dem sofortigen Verbot, bei Wahlen anzutreten, entscheiden die Richter über Leben und Tod unserer Bewegung", betonte sie. Ein Verbot, bei Wahlen anzutreten, wäre eine "zutiefst undemokratische Entscheidung".