Im Gazastreifen protestieren Menschen gegen das Hamas-Regime. Nun wurde ein Kommandeur auf offener Straße erschossen. Bröckelt die Macht der Islamisten?

Mitglieder eines großen palästinensischen Clans haben am Dienstag öffentlich Rache an einem Hamas-Funktionär geübt. Wie die "Times of Israel" berichtet, machte der Abu-Samra-Clan die Hamas dafür verantwortlich, ein Clanmitglied bei der Verteilung von Hilfsgütern erschossen zu haben.

Bewaffnete Mitglieder der Familie töteten das mutmaßliche Hamas-Mitglied auf offener Straße. Aufnahmen der Tat wurden im Internet verbreitet. Der Fall zeigt, wie tief der Unmut über die Terrororganisation in Teilen der Bevölkerung mittlerweile reicht.

Die Hamas wurde in den späten 1980er-Jahren als Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft gegründet und verfolgt das Ziel, Israel zu vernichten und einen islamistischen Staat auf dessen Gebiet zu errichten. 2006 gewann sie überraschend die palästinensischen Parlamentswahlen und übernahm ein Jahr später nach einem gewaltsamen Konflikt mit der Fatah die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen. Seitdem beherrscht die Terrorgruppe das Gebiet mit Gewalt. Mit den Massakern am 7. Oktober 2023 in Israel löste die Hamas den Krieg aus, der bis heute andauert.

Hamas geht brutal gegen Kritiker vor

Trotz des Krieges und massiver Verluste hat die Hamas noch immer die Kontrolle über den Gazastreifen. Doch seit Ende März kommt es zu lauten Protesten, Tausende Menschen gingen bereits gegen die Hamas-Herrschaft auf die Straßen. Die Demonstrationen begannen als Proteste gegen die humanitäre Lage, richten sich nun aber zunehmend gegen die Islamisten. Videos zeigen Palästinenser, die Slogans wie "Hamas raus" rufen. Angestoßen wurden die Proteste von jungen Aktivisten, lokalen Clans und Intellektuellen – unterstützt auch von Teilen der palästinensischen Diaspora.

Die Hamas tat die Proteste zunächst ab und erklärte, die Demonstranten würden eigentlich gegen Israel protestieren. Sie ging dann jedoch schnell wieder zur Einschüchterung über. Aktivisten berichteten, dass Hamas-Funktionäre in Zivil in Protestzelte kamen und mit Rache drohten. Dann folgten gezielte Vergeltungsaktionen.

Laut Menschenrechtsorganisationen und lokalen Beobachtern wurden mindestens sechs Personen getötet, darunter ein 22-Jähriger. Er war zuvor an den Demonstrationen beteiligt gewesen. Seine Familie berichtet, dass seine Leiche nach stundenlanger Folter öffentlich zur Schau gestellt wurde.

Können Clans die Herrschaft der Hamas brechen?

Während die Hamas die Zivilbevölkerung terrorisiert, treten Clans wie die Abu Samra in Deir al-Balah oder der Doghmush-Clan in Gaza-Stadt zunehmend als Machtfaktor auf. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen ihnen und der Hamas, unter anderem wegen der Verteilung von Hilfsgütern.

In Teilen der Bevölkerung gelten die Großfamilien als Gegenmodell zur autoritären Herrschaft der Islamisten. Auch Israel hat in der Vergangenheit versucht, Kontakt zu den Clans aufzunehmen und ihre Mitglieder zu bewaffnen, mit der Aussicht, sie in eine mögliche Nachkriegsordnung zu integrieren.

Militärischer Druck aus Israel

Israel setzt derweil auf eine Strategie des maximalen militärischen Drucks. Nachdem ein 42-tägiger Waffenstillstand Mitte März ausgelaufen war, nahm die Armee ihre Angriffe wieder auf. Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte daraufhin, die Demonstrationen gegen die Hamas würden beweisen, dass die israelische Offensive Wirkung zeigt. Die Kundgebungen seien ein Zeichen dafür, dass die Bewohner des Gazastreifens sich gegen das Hamas-Regime auflehnen, so Netanjahu.