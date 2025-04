In einer Reihe mit Honecker

US-Präsident Donald Trump macht seit Wochen Dampf mit immer neuen Zöllen - nun kann er auch als Räuchermann daheim im Wohnzimmer qualmen. Trump sei seit einiger Zeit omnipräsent in den Medien, erklärte Sven Reichl, Vorstand der Seiffener Volkskunst eG. Da habe es nahegelegen, ihn auch als Räucherfigur zu verewigen. Die Holzfiguren gehören zum festen Brauchtum des erzgebirgischen Kunsthandwerks, das inzwischen bundesweit zum immateriellen Kulturerbe zählt.

Die Figur ist eine Karikatur Trumps, der auf einem Sockel in den Farben der US-Flagge steht: mit rotem Schlips, blonder Haartolle und rotem Basecap samt der Aufschrift "U.S.A". Der Rauch quillt ihm nicht wie bei vielen solchen Figuren üblich aus dem Mund, sondern oben aus dem Kopf.

Die Kunsthandwerker in Seiffen sind geübt darin, Politiker in Räucherfiguren zu verwandeln. In jüngster Zeit wurden der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz, Ex-Finanzminister Christian Lindner und die amtierende Außenministerin Annalena Baerbock gedrechselt, auch die Langzeit-Kanzler Angela Merkel und Helmut Kohl gibt es Sortiment sowie Erich Honecker, den früheren Staatsratschef der DDR.