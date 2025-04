"I'm sorry" oder Der Londoner Regenschirm-Mord

Der bulgarische Dissident Georgi Markow wird 1978 in London ermordet. Seinem Arzt zufolge konnte er kurz vor dem Tod noch von einer merkwürdigen Begegnung an der Waterloo Bridge berichten. "Er erzählte, dass ein gut gebauter Mann mit ausländischem Akzent ihn mit der Spitze seines Regenschirms ans Bein gestoßen und "I'm sorry" gesagt hatte und in einem Taxi verschwunden war", erinnert sich der Mediziner damals im "Guardian". Später stellt sich heraus: Markow ist bei dem kurze Pieks mit dem Regenschirm mit Rizin vergiftet worden.

Schauspielerin schickt Giftbrief an Obama und Bloomberg

Shannon Guess Richardson hatte als Schauspielerin kleinere Rollen in Serien wie "The Walking Dead" und "Vampire Diaries". 2013 verschickte sie mehrere Briefe mit Rizin an US-Politiker. Darunter auch Präsident Barack Obama sowie Michael Bloomberg, Unternehmer und Bürgermeister von New York. Ihr Motiv: Richardson lehnte eine Verschärfung der US-Waffengesetze ab. "Was in diesem Brief ist, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich für Euch plane", hieß es in Richardsons Bekennerschreiben. Die Post wurde abgefangen. Der Poststempel führte die Ermittler zu Richardson. Sie erhielt eine Haftstrafe von 18 Jahren.