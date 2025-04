Im Vatikan droht Streit um die Teilnahme am Konklave. Kardinal Angelo Becciu war nach einem Finanzskandal eigentlich von den Rechten seines Amts zurückgetreten. So sieht es der Vatikan, auf dessen Liste der wahlberechtigten Kardinäle der Name des Italieners fehlt. Der sieht das aber anders. "Unter Bezugnahme auf das letzte Konsistorium hat der Papst meine Vorrechte als Kardinal anerkannt, da es weder einen ausdrücklichen Wunsch gab, mich aus dem Konklave zu verdrängen, noch eine Bitte um meinen ausdrücklichen schriftlichen Verzicht", behauptete Becciu gegenüber der italienischen Zeitung "L'Unione Sarda". Die Liste des Vatikans habe keine rechtliche Bindung, sagte er weiter.

Der Kardinal war einst ein hochrangiger Kirchenmitarbeiter, als "Sostituto" war er so etwas wie der Büroleiter des Staatssekretariats, das die Außenpolitik des Vatikans bestimmt. Benedikt XVI. hatte ihm das Amt übertragen, Franziskus bestätigte ihn 2013 im Amt. Doch bald begann der Abstieg: 2019 gab es Ermittlungen der vatikanischen Staatsanwaltschaft gegen ihn. Er soll Einnahmen aus dem sogenannten Peterspfennig in Immobiliengeschäfte in London gesteckt haben, die aber Verluste machten. Die Verwendung der Gelder aus den Kollekten, die in Sonntagsmessen gesammelt werden, war umstritten.