Parlamentswahl in Kanada

Aktualisiert am 29.04.2025 - 09:30 Uhr

Aktualisiert am 29.04.2025 - 09:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mark Carney und die Liberalen führen bei den Parlamentswahlen in Kanada. Die Konservativen haben bereits ihre Niederlage eingestanden.

Carney erklärt sich zum Sieger – Konservative räumen Niederlage ein

Carney erklärte sich in der Nacht zu Dienstag zum Wahlsieger. Er freue sich darauf, mit allen Parteien im Parlament konstruktiv zusammenzuarbeiten. Der konservative Oppositionsführer Pierre Poilievre räumte die Niederlage ein und gratulierte Carney zum Wahlsieg.

Der Parteivorsitzende der Konservativen in Kanada, Pierre Poilievre, hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl eingestanden und Carney zum Wahlsieg gratuliert. Die Konservative Partei werde ihren "Job machen und die Regierung zur Verantwortung ziehen", sagte er in einer Rede in der Hauptstadt Ottawa.