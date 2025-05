Medien: Trumps Sicherheitsberater Waltz verlässt Regierung

Am Morgen noch für die Regierung im Fernsehen, am Nachmittag verkünden TV-Sender seinen Abschied: Die kurze Amtszeit von Mike Waltz im Weißen Haus scheint schon wieder zu Ende zu sein. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Verhängnisvoller Chat

In einem Gruppenchat hochrangiger Regierungsmitglieder über bevorstehende Angriffe auf die Huthi-Miliz im Jemen in der App Signal hatte Waltz im März versehentlich den Chefredakteur des US-Magazin "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, hinzugeladen. Dieser hatte dann das Gespräch, an dem auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und andere hochrangige Regierungsvertreter beteiligt waren, veröffentlicht.