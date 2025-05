Neue Schlappe für Trump vor Gericht

Erfolg für Trump: Blockade von Zöllen scheitert im US-Senat

Eine Abstimmung darüber im US-Senat fiel knapp aus, drei Republikaner stimmten mit den Demokraten. Für die nötige Mehrheit in der Parlamentskammer brauchte es am Ende die Stimme von Vizepräsident J. D. Vance , der ein Patt auflöste. Die Republikaner haben im Senat eine knappe Mehrheit. Hier lesen Sie mehr.

US-Verteidigungsminister droht Iran wegen Unterstützung der Huthi-Miliz

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnt den Iran wegen der Unterstützung der Huthi-Rebellen im Jemen vor "Konsequenzen". "Botschaft an den Iran: Wir sehen eure tödliche Unterstützung für die Huthis. Wir wissen genau, was ihr tut", schreibt Hegseth auf X. "Ihr wisst sehr gut, wozu das US-Militär fähig ist – und ihr wurdet gewarnt. Ihr werdet die Konsequenzen tragen, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl." Der Iran hatte zuvor erklärt, die Huthis im Jemen handelten unabhängig.

US-Richterin: Staatsanwalt soll gegen Apple ermitteln

Apple hat gegen eine gerichtliche Verfügung verstoßen, die den iPhone-Hersteller dazu verpflichtet, mehr Wettbewerb bei App-Downloads und Bezahlmethoden in seinem lukrativen App-Store zuzulassen. Dies erklärte US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers am Mittwoch in Oakland in einem 80-seitigen Urteil im Rahmen einer Kartellrechtsklage des "Fortnite"-Herstellers Epic Games. "Apples fortgesetzte Versuche, den Wettbewerb zu beeinträchtigen, werden nicht toleriert", sagte Gonzalez Rogers. Sie werde den Fall an die Bundesstaatsanwaltschaft verweisen, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen Apple einzuleiten.