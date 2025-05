Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan halten an. Der türkische Präsident Erdoğan bekräftigt seine Freundschaft mit der Regierung in Islamabad .

Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan haben viele Staats- und Regierungschefs zur Besonnenheit und Mäßigung aufgerufen. So riefen UN-Generalsekretär António Guterres und Bundeskanzler Friedrich Merz die beiden Atommächte zur militärischen Zurückhaltung auf.

Doch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich klar auf die Seite Pakistans gestellt und seine Solidarität zum Ausdruck gebracht, ließ der türkische Präsidentenpalast verlauten. Er habe in einem Telefongespräch mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif seine Trauer um die gefallenen pakistanischen Soldaten bekundet. Außerdem, so berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press Pakistan, habe Erdoğan seine Rolle als Partner weiter zugesichert. Er befürworte aber eine Deeskalation und bete für den Erfolg pakistanischer diplomatischer Bemühungen.