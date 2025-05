Schäden nach indischen Angriffen auf Pakistan (Symbolbild): In der pakistanischen Metropole Lahore gab es am Donnerstag eine Explosion. (Quelle: IMAGO/Jamil Bhatti)

Die Eskalation im Konflikt zwischen Pakistan und Indien flacht nicht ab. Am Donnerstag kam es zu einer Explosion in der Stadt Lahore.

In der ostpakistanischen Stadt Lahore hat sich am Donnerstagmorgen eine Explosion ereignet. Wie der Nachrichtensender Geo TV und mehrere Analysten auf X berichten, sei die Explosion insbesondere in der Nähe eines Flughafens in der 13-Millionen-Einwohner-Stadt hörbar gewesen.