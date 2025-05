Israelische Schüsse gegen Diplomaten sorgen für Empörung

Aktualisiert am 21.05.2025 - 19:08 Uhr

Aktualisiert am 21.05.2025 - 19:08 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Israelische Soldaten gaben Schüsse in der Nähe einer Gruppe ausländischer Diplomaten ab – die EU verlangt eine Untersuchung. (Archivbild) (Quelle: Majdi Mohammed/AP/dpa/dpa-bilder)

Schüsse israelischer Streitkräfte in Richtung einer angemeldeten Delegation ausländischer Diplomaten im besetzten Westjordanland sorgen in der Europäischen Union für Empörung. Die Bundesregierung verlangte von der israelischen Regierung Aufklärung, wie es dazu kommen konnte: "Diesen unprovozierten Beschuss verurteilt das Auswärtige Amt scharf. Wir können von Glück reden, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte eine Sprecherin laut einer Mitteilung.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hatte zuvor mitgeteilt, dass bei dem Diplomatenbesuch die israelische Armee Schüsse in der Nähe der Delegation abgefeuert hatte. Das Außenministerium der PA verurteilte den Vorfall in der Stadt im Norden des Westjordanlands aufs Schärfste. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Israels Militär sprach nach dem Vorfall von Warnschüssen und kündigte eine Untersuchung an.