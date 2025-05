US-Vermittler weist Hamas-Antwort auf Waffenruheplan zurück

Aktualisiert am 31.05.2025 - 23:11 Uhr

31.05.2025

Im Gaza-Krieg stimmt die Hamas dem Waffenruhe-Plan eines US-Vermittlers in einem wichtigen Punkt zu - an anderen Stellen macht sie Bedingungen. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Der US-Vorschlag sieht eine Freilassung von 10 Geiseln aus dem Gazastreifen sowie der sterblichen Überreste von 18 weiteren Opfern der Hamas vor. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge in Israel freikommen. Diesem Kern des Vorschlags will die Hamas zustimmen, wie sie über ihren Telegram-Kanal mitteilte. Gleichzeitig stellen die Islamisten aber weitere Bedingungen.

So fordern die Islamisten eine zeitlich länger gestreckte Taktung der Geiselfreilassungen, als sie in dem Dokument des US-Vermittlers vorgesehen ist, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Hamas-Kreisen erfuhr. Auch wollen sie demnach, dass sich Israels Militär nach Inkrafttreten der Waffenruhe in einem umfassenderen Ausmaß aus dem Gazastreifen zurückzieht.