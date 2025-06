Betrunkener springt in Süßen See und stirbt

Der Kanzler reist nach Washington. Es hängt nicht an ihm, ob der Besuch freundlich ausfällt oder im Eklat endet, denn das macht Donald Trump mit sich selbst aus.

Am Donnerstag wird der Kanzler im Weißen Haus vorstellig werden. Um diesen Termin ist er nicht zu beneiden. Hoffentlich haben seine Berater im Kanzleramt viele Möglichkeiten durchgespielt, die eintreten könnten.

Trump und sein Vize JD Vance finden Gefallen daran, tückisch zu sein, wie wir wissen. Wolodymyr Selenskyj fiel aus allen Wolken, als sie im Duo über ihn herfielen. Cyril Ramaphosa erwartete auch kein Video von gepeinigten Weißen in Südafrika sehen zu müssen, die aus dem Land flüchten. Dass Aufnahmen dabei waren, die aus dem Kongo stammten: Stört doch keine großen Geister.

Wer in das Drachennest eingeladen wird, muss sich warm anziehen. Es gilt, sich auf vieles einzustellen und sogar das Unmögliche für möglich zu halten. Aber letztlich hängt es von Donald Trump ab, wie der Besucher behandelt wird – von seiner Laune und vom Pegelstand seiner Ressentiments.

Donald Trump fördert weltweit Trumpisten

Die jüngsten amerikanischen Einlassungen zu Deutschland lassen nichts Gutes erwarten. Ginge es nach Trumps Hofstaat, dann würde in Deutschland die AfD regieren, in Österreich die FPÖ, in Polen wieder die nationalkonservative PiS-Partei und in Frankreich Marine Le Pen Präsidentin sein. Und jeder von ihnen würde nachmachen, was Amerika vormacht. Lauter kleine Trumps.

In diesem Bild von der Welt fiele Europa zurück in die Kleinstaaterei und Brüssel wäre nicht länger die Hauptstadt einer Großmacht, die es nicht schafft, Großmacht zu sein. Soweit sollte es nicht kommen, oder?

Aus Sicht der Trumpisten erscheint in Gestalt von Friedrich Merz ein Deutschland, das auf Kosten der USA lebt, militärisch und ökonomisch. Auch die Nato beutet sie aus, weil sich die Mitgliedsstaaten nicht an ihre Verpflichtungen halten und erst unter Dauerfeuer Besserung geloben. Und überhaupt sind Bündnisse des Teufels, wenn die USA für andere einstehen sollen. Alles schlechte Deals nach dem Willen und der Vorstellung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Disruption ist sein Lebenselixier, das wissen wir auch. Aber warum legt er die Axt an erprobte Bündnisse, die für Amerikas Interessen als Weltmacht viele Jahrzehnte vorteilhaft waren?

Barack Obama war der letzte Präsident, den die Deutschen liebten

So harmonisch wie es im Nachhinein erscheint, war das Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika nur selten. John F. Kennedy brauchte nach dem Mauerbau fast zwei Jahre für seinen berühmten Besuch in Berlin. Richard Nixon traute der deutschen Entspannungspolitik in den 1970er Jahren nicht über den Weg. Und als Ronald Reagan, wieder in Berlin, im Jahr 1987 seinen prophetischen Satz in Richtung Michail Gorbatschow sagte: "Reißen Sie die Mauer nieder", da war die Regierung Kohl/Genscher nicht sonderlich amüsiert. Damals befand sie sich noch im Status quo der Beschwichtigung.

Barack Obama liebten die Deutschen; er war der letzte Präsident, dem echte Zuneigung widerfuhr. Und Donald Trump spricht nun brutal und vulgär aus, was sich in Washington halblaut über die Jahre an Kritik an Nato und Europäischer Union aufgebaut hatte.

Es fällt natürlich leicht, den Temperatursturz ausschließlich auf Trump zu schieben. Aber man kann die Dinge auch historisch einordnen.