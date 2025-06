Newsblog zum Ukraine-Krieg Viele Tote bei neuen russischen Angriffen

Zerstörungen nach einem russischen Angriff auf die Region Kiew (Archivbild): Erneut hat Russland mehrere ukrainische Gebiete attackiert. (Quelle: Uncredited)

Russland greift mehrere ukrainische Regionen an. Marco Rubio und Sergej Lawrow telefonieren vor den Ukraine-Verhandlungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Russische Delegation ebenfalls in Istanbul gelandet

Die russische Delegation für die Verhandlungen mit der Ukraine ist in Istanbul eingetroffen, wie die amtliche Nachrichtenagentur RIA berichtete. Die Delegation wird von Kreml-Berater Wladimir Medinski geleitet.

Ukrainische Delegation zu Waffenruhe-Gesprächen in Istanbul eingetroffen

In Istanbul steht am Montag eine neue Verhandlungsrunde zwischen Delegationen aus der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe an. Die ukrainischen Unterhändler trafen am Montagmorgen in der Türkei ein, wie ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagte. Diese zweite Verhandlungsrunde soll voraussichtlich um 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) beginnen.

Delegationen Russlands und der Ukraine hatten am 16. Mai zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Bei dem Treffen in Istanbul hatte es jedoch keine Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe gegeben. Beide Seiten einigten sich aber auf einen großen Gefangenenaustausch, der inzwischen stattgefunden hat.

Die ukrainische Delegation wird nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut von Verteidigungsminister Rustem Umerow geleitet. Die Unterhändler aus Kiew werden nach übereinstimmenden Angaben von diplomatischen Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weiteren europäischen Staaten beraten. Die Bundesregierung bestätigte AFP entsprechende Angaben des US-Sondergesandten Keith Kellogg.

Verheerende Drohnenattacke: So gelang der Ukraine die "Operation Spinnennetz"

Die ukrainische "Operation Spinnennetz" erschüttert Russland. Mindestens vier Flugfelder wurden zum Ziel von Drohnen. Die Schäden für die russische Luftwaffe sind immens. Wie ist der Ukraine die Operation gelungen? Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier.

Viele Tote bei neuen russischen Angriffen

Russland hat auf die Zerstörung mehrerer Kampfbomber mit neuen schweren Drohnen- und Raketenangriffen in der Nacht auf die benachbarte Ukraine reagiert. In der südostukrainischen Region Saporischschja wurden nach Angaben örtlicher Behörden fünf Menschen getötet. In dem Dorf Ternuwate seien drei Frauen bei russischem Beschuss ums Leben gekommen, teilt Regionalgouverneur Iwan Fedorow auf Telegram mit. Ein Geschäft und mehrere Häuser seien schwer beschädigt worden. In einem nahe gelegenen Bezirk sei ein Mann bei einem russischen Angriff mit einer Lenkbombe getötet worden. Außerdem seien in der Region neun Menschen verletzt und ein Privathaus zerstört worden.

In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden nach Behördenangaben sechs Zivilisten verletzt. Unter den Betroffenen seien auch zwei Kinder, teilte Militärgouverneur Oleh Synjehubow mit. Demnach hat das russische Militär die Gebietshauptstadt in den frühen Morgenstunden zunächst mit Drohnen attackiert. Kurz darauf wurde auch der Einschlag von zwei ballistischen Raketen registriert. Beide hätten aber keinen größeren Schaden angerichtet, schrieb Synjehubow bei Telegram.

In der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk waren einmal mehr die Städte Nikopol und Marhanez am Fluss Dnipro gegenüber dem Kernkraftwerk Saporischschja Ziel russischer Angriffe. "Drei Menschen im Alter von 68, 51 und 72 Jahren wurden verletzt", teilte Militärgouverneur Serhij Lyssak mit. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden.

In der Region Cherson wurde zudem ein Mann durch russischen Artilleriebeschuss getötet und ein fünfjähriges Kind verletzt.

Moskau: Anschlag auf Schienenverkehr vereitelt