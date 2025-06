Proteste: Trump droht Kalifornien mit Macht der US-Regierung

Aktualisiert am 08.06.2025 - 03:10 Uhr

Aktualisiert am 08.06.2025 - 03:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Kalifornien gibt es massive Proteste gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. (Quelle: Eric Thayer/AP/dpa/dpa-bilder)

Will US-Präsident Trump Soldaten auf die Straßen von Los Angeles schicken? Wegen anhaltender Proteste in Kalifornien steht diese Frage im Raum. Das Weiße Haus droht mit einem drastischen Schritt.

Anstatt den korrekten Nachnamen des demokratischen Gouverneurs zu nutzen, bezeichnete Trump ihn in seinem Post als "Newscum" - ein Wortspiel mit dem englischen Begriff "scum", der auf Deutsch "Abschaum" bedeutet.

Unmittelbar zuvor hatte Newsom auf der Plattform X gewarnt, dass Trumps Regierung plane, dem Bundesstaat die Kontrolle über die Nationalgarde zu entziehen, um wegen der Proteste 2.000 Soldaten einzusetzen. Die Behörden im Bezirk und in der Stadt Los Angeles sähen dafür aber keinen Bedarf, betonte er. Mit diesem Schritt heize die Regierung die Lage absichtlich an, was nur zu einer weiteren Eskalation führen werde.