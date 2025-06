Im festgefahrenen Stellungskrieg in der Ukraine haben sich Kamikazedrohnen zur effektivsten Waffe der Verteidiger gegen anrückende russische Soldaten entwickelt. Dabei setzen nicht nur die Ukrainer auf die kleinen und billigen Fluggeräte, die beladen mit Sprengstoff ins Ziel gesteuert werden oder Granaten aus der Höhe abwerfen. Ein Korridor von jeweils 15 Kilometern beiderseits der Frontlinie gilt inzwischen als absolute "Todeszone" für Fußsoldaten im Krieg in der Ukraine.

Nach Einschätzung von Militärexperten hat Russland inzwischen stark aufgeholt, was die Menge und die Qualität der verfügbaren Drohnen angeht . Doch auch die Ukrainer setzen massenhaft Drohnen ein, um ihre Stellungen im Ukraine-Krieg zu verteidigen. Als Eliteeinheit gelten dabei die "Peaky Blinders" – benannt nach der Erfolgsserie über britische Gangster in den 1920er-Jahren.

Krieg in der Ukraine: Eliteeinheit im Drohnenkrieg an der Front

Anders als andere ukrainische Drohneneinheiten verteidigen die "Peaky Blinders" nicht einen bestimmten Frontabschnitt, sondern wechseln täglich ihre Position – und kämpfen immer dort, wo sie gerade am meisten gebraucht werden. Ende April begleitete ein Reporter des "Kyiv Independent" die Truppe einen Tag lang nahe der heftig umkämpften Stadt Pokrowsk im Südosten der Ukraine in der Region Donezk.

Der Trumpf der "Peaky Blinders": Ihre Schnelligkeit im Ukraine-Krieg

Ihr Tagwerk beginnen die "Peaky Blinders" mit dem Aufstellen langer Antennen im Schutz einer Baumreihe – und dem Aufklappen ihrer Campingstühle für den nötigen Comfort. Auch darin unterscheidet sich die Einheit von anderen ukrainischen Drohnenkriegern, die ihre Fluggeräte meistens aus dem Schutz befestigter Stellungen heraus steuern. Wenn es das Wetter zulässt, kämpfen die "Peaky Blinders" am liebsten an der Oberfläche im Krieg in der Ukraine. Ihr größter Trumpf im Kampf gegen Russlands Streitkräfte ist gegenüber anderen Einheiten allerdings ihre Schnelligkeit.

Drohnenkrieg in der Ukraine: "Wir haben Hunderte Leben gerettet"

Das blutige Handwerk der "Peaky Blinders" ist auch in vielen Videos dokumentiert, die sie in sozialen Medien verbreiten. Sie sollen den Russen zeigen, was sie erwartet, wenn sie sich für Putins Krieg in der Ukraine anwerben lassen. Für die "Peaky Blinders" ist ihre Arbeit ein notwendiges Übel: "So wie ich das sehe, haben wir in diesem Krieg nicht wirklich jemanden getötet", sagt Zalizniak. "Stattdessen haben wir Hunderte Leben gerettet."