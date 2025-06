In Paris sorgt nun eine russische Ausstellungsmacherin für Wirbel. Ihr Name: Eliza Rudnowa. In Paris studiert sie seit fünf Jahren Kunst- und Kulturmanagement. Zudem arbeitet sie in den Galerien "Studio Albatros" und "L Galerie". Dort kuratiert sie Schauen zu Anti-Kriegs-Kunst. Die russische Exil-Künstlerin Nastia Rodionowa enthüllte nun im Portal "Meduza": Hinter Eliza Rudnowa steht Elizaweta Kriwonogikh, eine "geheime" Tochter Wladimir Putins.