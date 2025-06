Israels Armee meldet erneuten Raketenbeschuss durch Iran

Aktualisiert am 14.06.2025 - 00:25 Uhr

Aktualisiert am 14.06.2025 - 00:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Israel Luftabwehr ist auch in der Nacht aktiv. (Quelle: Oded Balilty/AP/dpa/dpa-bilder)

Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran geht in der Nacht weiter. In Israel gibt es erneut Raketenalarm.

Israel wird nach Angaben des Militärs in der Nacht erneut vom Iran aus mit Raketen beschossen. Die Luftwaffe sei im Einsatz, um die Raketen abzufangen und gegebenenfalls anzugreifen, um die Bedrohung zu beseitigen, teilte die Armee auf Telegram mit. In mehreren Gebieten des jüdischen Staates heulten erneut die Warnsirenen. Zuvor hatte es bereits zwei weitere Angriffswellen des Irans gegeben. Laut örtlichen Medien wurden mindestens 63 Menschen in Israel verletzt.