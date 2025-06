Lage im Überblick Raketen und Drohungen: Iran und Israel setzen Krieg fort

Von dpa Aktualisiert am 14.06.2025 - 07:36 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Player wird geladen Im Video: Hier schlagen Raketen in Tel Aviv ein. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Auf beiden Seiten gibt es Berichte über Tote und Verletzte. Mehrere Gebäude in Israel sind stark beschädigt. Auch aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden Explosionen gemeldet.

Zwischen den Erzfeinden Israel und Iran ist auch am zweiten Tag nach Beginn des Krieges keine Deeskalation in Sicht. Israel wurde nach Angaben der Streitkräfte im Morgengrauen erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Auch in Irans Hauptstadt Teheran war in der Nacht Berichten zufolge wieder die Luftabwehr aktiv. Augenzeugen und örtliche Medien meldeten Explosionen im Zentrum und Nordosten der Millionenstadt.

Loading...

In Israel kamen infolge der erneuten Raketenangriffe der Islamischen Republik Medienberichten zufolge drei Menschen ums Leben. Dutzende weitere hätten teils schwere Verletzungen erlitten, meldete die "Times of Israel" am Morgen. Die meisten Raketen seien laut einem Militärsprecher abgefangen worden. Die USA helfen laut unbestätigten Medienberichten Israel bei der Raketenabwehr.

Explosionen im Raum Tel Aviv

Im Zentrum des Landes, darunter im Raum Tel Aviv, habe es jedoch Einschläge gegeben, teils seien Trümmer abgefangener Geschosse zu Boden gestürzt, berichtete die Zeitung. Mehrere Gebäude sind stark beschädigt. Am Morgen meldete die Armee einen erneuten Angriff aus dem Iran mit Drohnen. Die Luftabwehr sei aktiviert. Erneut heulten zuvor in mehreren Gebieten die Sirenen. Die Angriffe auf Ziele im Iran würden fortgesetzt, teilte die Armee mit.

Irans Attacken sind eine Antwort auf den Großangriff, den Israel in der Nacht auf Freitag gestartet hatte. Dabei wurden nach offiziellen iranischen Angaben Dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt. Die meisten Opfer seien Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, sagte Irans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

Israels Verteidigungsminister: Iran hat rote Linie überschritten

Der Iran habe mit Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie überschritten und werde einen "sehr hohen Preis" zahlen, drohte Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Ein ranghoher israelischer Sicherheitsbeamter wurde in heimischen Medien mit der Aussage zitiert, Israel werde iranische Öl-Anlagen ins Visier nehmen, wenn der Iran Bevölkerungszentren in Israel angreifen sollte.

Der Iran reagierte umgehend auf die Drohungen: Dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel "sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender" angegriffen, schrieb die als Sprachrohr der iranischen Elitestreitkräfte bekannte Nachrichtenagentur Fars. Zuvor hatte bereits Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei auf X geschrieben: "Die Streitkräfte der Islamischen Republik werden diesem verruchten zionistischen Feind gewiss vernichtende Schläge versetzen."

IAEA: Anlage für Uran-Anreichung teilweise zerstört

Israel ist die einzige Atommacht in der Region und nahm vor allem Irans Atomprogramm ins Visier. Getroffen wurden nach israelischen Angaben mehr als 100 Ziele unter anderem in den Millionenstädten Teheran, Tabris und Schiras sowie die Uran-Anreicherungsanlage Natans.

Der oberirdische Teil der Anlage in Natans, in der Uran auf bis zu 60 Prozent angereichert werde, sei zerstört worden, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, im UN-Sicherheitsrat. Für Kernwaffen wird ein Reinheitsgrad von gut 90 Prozent benötigt.