Irans Außenminister zu Gipfel in Istanbul eingetroffen

Krieg in Nahost

Aktualisiert am 21.06.2025 - 09:45 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der iranische Außenminister nimmt in Istanbul an einem Treffen der Organisation für islamische Zusammenarbeit teil. (Archivbild) (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

In Istanbul wollen Außenminister islamischer Staaten zu den Angriffen Israels auf den Iran beraten. Auch Irans Chefdiplomat Araghtschi nimmt teil.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi ist in Istanbul eingetroffen, um an einer Sitzung des Außenministerrats der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) teilzunehmen. Das der iranischen Regierung nahestehende Webportal "Iran Nuances" zeigte Bilder seiner Ankunft in der türkischen Metropole.