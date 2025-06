Aktualisiert am 21.06.2025 - 11:45 Uhr

US-Präsident Donald Trump erneuert seine Kritik an Notenbankchef Powell. Er nähert sich seinem Ziel der Ablösung. Auch in der Fed regt sich Unmut. Erste Nachfolger melden sich.

Kern des Streits: Trump blickt auf die schwächelnde US-Wirtschaft und dringt auf niedrigere Leitzinsen. Powell schaut auf die Kerndaten wie Inflation, Arbeitsmarkt und eine mögliche Eskalation im Zollstreit. Er hält den Zins stabil. Erst vor wenigen Tagen hielt er in eine Fed-Sitzung an seinem Kurs fest: Der Leitzins bleibt unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent.