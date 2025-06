Trump kündigt "absolute" Waffenruhe an

Ende des Krieges in Nahost?

Aktualisiert am 24.06.2025 - 00:54 Uhr

Schon in wenigen Stunden sollen im Krieg zwischen Israel und dem Iran die Waffen schweigen. US-Präsident Trump spricht sogar schon von einem Ende des Krieges.

Zwischen Israel und dem Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in wenigen Stunden eine "komplette und absolute" Waffenruhe in Kraft treten. "Ich möchte beiden Ländern – Israel und Iran – gratulieren, dass sie die Ausdauer, den Mut und die Weisheit hatten, den sogenannten 'Zwölftagekrieg' zu beenden", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social gegen 18 Uhr (Ortszeit Washington; Mitternacht MESZ). Eine Bestätigung aus Israel und dem Iran stand zunächst aus.

Die Waffenruhe solle in etwa sechs Stunden in Kraft treten, sobald beide Seiten andauernde Einsätze beendet hätten, schrieb der US-Präsident weiter. Der von Trump zunächst beschriebene Ablauf scheint sich nicht auf eine gleichzeitig in Kraft tretende Waffenruhe zu stützen.