Trump: Verhandlungen mit Iran kommende Woche

Aktualisiert am 25.06.2025 - 18:48 Uhr

Aktualisiert am 25.06.2025 - 18:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Trump will kommende Woche mit dem Iran sprechen. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Trump ist sicher, dass seine Luftwaffe die Nuklearanlagen des Irans zerstört hat. Jetzt kündigt er Verhandlungen mit dem Iran an - schon sehr bald.

US-Präsident Donald Trump hat neue Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche angekündigt. Trump nannte am Rande des Nato-Gipfels in Den Haag keine Details.

Außenminister Marco Rubio hatte kurz davor in der gleichen Pressekonferenz auf die Frage gesagt, ob die USA ein Interesse hätten an erneuten Verhandlungen mit dem Iran, dass sich die USA friedliche Beziehungen zu jedem Land der Welt wünschten. "Das hängt natürlich von der Bereitschaft des Irans ab, sich nicht nur für Frieden einzusetzen, sondern auch direkt mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln, nicht über einen Prozess mit Dritt- oder Viertländern."

US-Kampfflugzeuge hatten am Sonntag die Nuklearanlagen in Fordo, Natans und Isfahan angegriffen. Trump wiederholte vor Journalisten zum Ende des zweitägigen Gipfels, dass der Iran keine nuklearen Kapazitäten mehr habe. "Sie sind in die Luft gegangen", sagte er.