"Notfalls müssen wir in die Wehrpflicht gehen"

28.06.2025



Der Bundeswehr fehlen laut Verteidigungsminister Boris Pistorius 60.000 Soldaten. Er will versuchen, die Lücke zunächst mit einer freiwilligen Wehrpflicht zu schließen. Gleichzeitig schließt der SPD-Politiker die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst nicht aus. Dafür bekommt er Gegenwind, auch aus den eigenen Reihen.

Christoph Heusgen, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, unterstützt hingegen die Pläne von Pistorius. Wenn freiwillig nicht genug Soldaten gewonnen werden können, "müssen wir notfalls in die Wehrpflicht gehen", fordert Heusgen im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online.

Gleichzeitig warnt er davor, Putin zu unterschätzen: "Viele Leute glauben nicht, dass Putin es ernst meint." Der Experte kennt den russischen Präsidenten noch aus seiner Zeit als außenpolitischer Berater von Angela Merkel und warnt vor Naivität: "Das Einzige, was Putin akzeptiert, ist eine Position der Stärke."

Schafft Deutschland nach der Einigung auf das neue Nato-Ziel jetzt die Zeitenwende? Was wären die Folgen, wenn Amerika sich aus dem Verteidigungsbündnis zurückzöge? Wie Europa handeln müsste, um Putin zu einer Waffenruhe in der UKraine zu bewegen und warum Donald Trump immer ein Unsicherheitsfaktor bleiben wird, hören Sie hier in der Podcastfolge: