Russischer Drohnenangriff auf Hauptstadt Kiew

Russische Kampfdrohnen greifen täglich Ziele in der Ukraine an. (Archivbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)

Täglich werden Ziele in der Ukraine von russischen Kampfdrohnen zumeist in der Nacht angegriffen. Die Hauptstadt Kiew und andere Gebiete müssen am Donnerstag schon am Abend Drohnenangriffe abwehren.