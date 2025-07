Drei Oppositions-Bürgermeister in der Türkei festgenommen

Aktualisiert am 05.07.2025 - 12:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Immer wieder gibt es in der Türkei Demonstrationen für die Freilassung inhaftierter CHP-Politiker wie Ekrem Imamoglu. (Archivbild) (Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa/dpa-bilder)

In der Türkei werden erneut CHP-Bürgermeister festgenommen. Die Partei steht seit Monaten unter Druck – Kritiker sprechen von einer gezielten Kampagne.

In der Türkei sind erneut die Bürgermeister mehrerer von der Oppositionspartei CHP regierter Großstädte festgenommen worden. Den festgenommenen Bürgermeistern von Antalya, Adana und Adiyaman sowie weiteren Verdächtigen würden Korruptionsvorwürfe gemacht, berichtete der Staatssender TRT. In Adana versammelten sich Menschen zum Protest gegen das Vorgehen und forderten in Sprechchören die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Rücktritt auf.