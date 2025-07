Thailand und Kambodscha haben sich unter Vermittlung Malaysias auf eine "sofortige und bedingungslose" Waffenruhe geeinigt. Das teilte der Anwar Ibrahim, Ministerpräsident von Malaysia , am Montag mit. "Dies ist ein wichtiger erster Schritt zur Deeskalation und zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit", sagt er. Die Waffenruhe soll ab Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten.

Jahrzehntealter Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha

Der Streit spitzte sich immer weiter zu, nachdem es Ende Mai zu einem Schusswechsel zwischen Soldaten beider Länder gekommen war. Dabei wurde ein kambodschanischer Soldat getötet. Zuletzt hatte das kambodschanische Verteidigungsministerium Thailand beschuldigt, auch chemische Waffen eingesetzt zu haben. Das Außenministerium in Bangkok dementierte und sprach von "haltlosen Anschuldigungen" und "Desinformation", die darauf abziele, Thailands Ansehen in der internationalen Gemeinschaft gezielt zu untergraben.

Malaysia warb für Friedensgespräche

Inmitten der anhaltenden thailändisch-kambodschanischen Grenze hatten am Montag unter Vermittlung Malaysias Friedensgespräche zwischen den beiden Konfliktparteien begonnen. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, trafen Thailands amtierender Ministerpräsident Phumtham Wechayachai und Kambodschas Regierungschef Hun Manet am Montagmorgen in der Residenz von Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim in der malaysischen Stadt Putrajaya ein.