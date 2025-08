Terror in Moskau mit über 140 Toten - Prozess beginnt

Vor über einem Jahr richteten islamistische Terroristen in einer belebten Moskauer Konzerthalle ein Blutbad an, mehr als 140 Menschen starben - nun hat in der russischen Metropole ein Strafprozess gegen die 4 mutmaßlichen Attentäter und 15 mutmaßliche Komplizen begonnen.

Schüsse auf Konzertbesucher

Vor mehr als einem Jahr am 22. März 2024 waren der Anklage zufolge vier bewaffnete Männer in die Konzerthalle Crocus City Hall in Krasnogorsk am Moskauer Stadtrand eingedrungen. Sie schossen auf Besucher und Besucherinnen eines Konzerts der russischen Rockgruppe Piknik und legten Feuer. Ein Teil des Gebäudes stürzte ein.