Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump verlegt Atom-U-Boote – nun reagiert der Kreml

Von t-online Aktualisiert am 04.08.2025 - 16:13 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident hat die Atom-U-Boote seines Landes in Richtung Russland verlegt. (Quelle: Daniel Torok/dpa)

News folgen Artikel teilen

Kreml-Sprecher Peskow äußert sich zu den Bewegungen der US-Atomflotte. Belarus möchte seine militärische Präsenz ausbauen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Kremls-Sprecher spielt Trumps Atom-Drohung herunter

Der Kreml reagiert gelassen auf den Beschluss von US-Präsident Donald Trump zwei amerikanischen Atom-U-Booten in Richtung Russland zu entsenden. Bei der Verwendung von Nuklear-Rhetorik sollte jedermann sehr vorsichtig sein, erklärt der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Gleichzeitig spielt er die Bedeutung von Trumps Äußerungen herunter. Es sei ohnehin klar, dass sich US-U-Boote bereits im Kampfeinsatz befänden. Ähnlich hatte sich zuvor schon Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton geäußert. Er erklärte zu Trumps Beschluss: "Er weiß nicht, wie die Atomflotte funktioniert."

Loading...

Peskow erklärte, Russland habe kein Interesse an einem polemischen Austausch mit Trump in dieser Frage. Trump hatte am Freitag erklärt, er habe die Verlegung von zwei Atom-U-Booten in "geeignete Regionen" angeordnet. Vorausgegangen war ein von gegenseitigen Drohungen geprägter Online-Schlagabtausch zwischen Trump und dem früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, der zum engen Vertrautenkreis von Staatschef Wladimir Putin zählt.

Russland greift mit Kinschal-Raketen ukrainischen Fliegerhorst an

Das russische Militär hat mit Hyperschallraketen des Typs Kinschal ("Dolch") Ziele in der Ukraine angegriffen. Mutmaßliches Ziel war einer Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe zufolge der Militärflugplatz Starokostjantyniw in der Westukraine.

Nach vorläufigen Angaben habe es keine Toten oder Verletzten gegeben, schrieb Serhij Tjurin, der Gouverneur des Gebiets Chmelnyzkyj, beim Messengerdienst Telegram. In der Hauptstadt Kiew war der Schall der vorbeifliegenden Hyperschallraketen zu hören. Dreimal wurde am Vormittag landesweit Luftalarm ausgerufen, weil in Russland Kampfjets MiG-31-Jets starteten, die die Kinschals in die Luft bringen.

Belarus plant Brigade an der ukrainischen Grenze